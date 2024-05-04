8 ساعات نقضيها على السوشيال ميديا.. خبير يقدم نصائح هامة لـ الشباب|فيديو

وسائل التواصل الاجتماعي تملك القدرة على اعطائك المحتوى المناسب لاهتماماتك بشكل كبير جدا

أكد الدكتور محمد الحارثي، خبير التكنولوجيا، أن هناك بعض الدراسات والابحاث أكدت أن التصفح اللانهائي على منصات التواصل الأجتماعي محفز لـ الدوبامين المتسبب في إحساس شعور السعادة وهذا شعور بالسعادة مؤقت بدليل عندما نقضي ساعات طويلة على سوشيال ميديا وعندما نبتعد عن منصات التواصل الأجتماعي يحدث لنا حالة من التوتر أو القلق وعندما يحدث ذلك نمسك التليفون بأي هدف ونبدأ التصفح على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الحارثي، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" تقديم أحمد دياب ونهاد سمير المذاع علي قناة "صدي البلد"، أنه من المفترض أن عدد الساعات وفقا للدراسات التي تم زيادتها في 2024 المتوسط 8 ساعات.

وأشار خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، إلى أنه تم الزيادة بنسب حسب الأعمار قد تكون بسيطة ولكن معدل 8 ساعات في اليوم نقضيها على منصات التواصل الاجتماعي هذا عدد ساعات كبير جدا "الـ 8 ساعات دول ممكن نعمل فيهم حاجات كتير".