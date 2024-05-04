بمجرد التصفح.. السوشيال ميديا قادرة على معرفة سلوكك| احذر

قال الدكتور محمد الحارثي، خبير التكنولوجيا، إن وسائل التواصل الاجتماعي لديها القدرة على إعطائك المحتوى المناسب لاهتماماتك بشكل كبير جدا، وقادرة على أن تعرف سلوكك بمجرد التصفح.

وأضاف «الحارثي»، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" تقديم أحمد دياب ونهاد سمير المذاع على قناة “صدى البلد”: “مجرد 10 ثواني بتبص على صورة معينة فبتلاقي في المنشورات تحت تبدأ تتغير لأن انت وقفت على صورة أو محتوى فيديو معين 10 ثواني”.

وأشار خبير التكنولوجيا، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي قادر على تصنيف ذوقك مثل أنك وقفت على سيارة قديمة أو ساعات أو بيوت قديمة، فيفهم أن ذوقك يميل إلى الطابع الكلاسيكي القديم وكل المحتوى يكون عن ذلك.