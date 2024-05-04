مطار دبي الأكبر عالميا من حيث السعة المقعدية الدولية

ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية؛ أن مطار دبي الدولي سجل أكثر من 5 ملايين مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال مايو 2024 مقارنة مع قرابة 4.88 مليون مقعد مجدول خلال إبريل 2024، محافظاً على تصدره أكبر مطارات العالم من حيث السعة المقعدية الدولية، وفقاً للتقرير الصادر عن «أو إيه جي» المتخصصة في الطيران.

ووفق البيانات الإماراتية، صعد مطار دبي الدولي من المركز الثامن كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً من حيث السعة بـ3.4 مليون مقعد في مايو 2019، ليصل بعد خمس سنوات، في مايو 2024، إلى أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم بنحو 5 ملايين مقعد، بنمو بنسبة 49% مقارنة بعام 2019.

وجاء مطار لندن هيثرو في المركز الثاني مسجلاً 4.2 مليون مقعد، أي أقل بنسبة 20% من السعة في مطار دبي الدولي، وصعد مطار أمستردام إلى المركز الثالث كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً بـ 3.5 مليون مقعد.

بينما حل مطار دبي الدولي في المركز الثاني بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأمريكي الذي سجل 5.4 مليون مقعد مجدول خلال مايو الجاري في إجمالي السعة الدولية والمحلية، وسجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.7 مليون مقعد على الرحلات الدولية والمحلية ليحل في المركز الثالث، ثم مطار «دالاس فورت ورث الدولي» الذي سجل 4.5 مليون مقعد.