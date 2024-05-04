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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبحي يفتتح معرضا للحرف اليدوية بالمدينة الشبابية والرياضية في شرم الشيخ

صدى البلد

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معرض للحرف اليدوية، بالمدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ.


وذلك فى إطار حرص الوزارة على إقامة المعارض المجمعة التى  تنفذها الوزارة بشكل دوري وفى جميع المدن المصرية بغرض دعم مشروعات الشباب والعمل على المساهمة فى التسويق والترويج لمنتجات الشباب.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم الدعم والرعاية المتكاملة لمشروعات الشباب ومبادرات ريادة الأعمال لتشجيع الشباب على تكوين مشروعاتهم الخاصة فى مختلف مسارات التنمية التى تشهدها الدولة المصرية.


مشيرا الى حرص الوزارة الدائم على تدريب وتأهيل الشباب المصري ليتمكنوا من البدء في مشروعاتهم المختلفة في اطار دعم ريادة الاعمال.

موضحاً ان هذا المعرض ليس فقط لعرض المنتجات التي يقوم بتنفيذها الشباب يدويا، ولكنها نتاج طموح الشباب الكبير الذي عمل على استغلال الموارد والدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة، من اجل تأهيلهم وتدريبهم لسوق العمل.

حيث تحرص الوزارة على توفير بيئة مناسبة لريادة الأعمال من خلال برامج التدريب والتأهيل، وفتح قنوات التسويق لمنتجاتهم، بالإضافة إلى إشراكهم في بناء مستقبل مصر من خلال برامج التنمية المختلفة.

واختتم وزير الشباب حديثه مشيراً الى احد البرامج التي تقدمها الوزارة وهي تنمية الشباب "للفتاة والمرأة" وبرامج تمكين الشباب، حيث تبدا هذه البرامج بتدريبهن وتأهيلهن على الحرف المختلفة ليكونوا قادرين على بدء اعمالهم الخاصة، كما تتابع الوزارة معهم وتدعمهم ضمن برنامج ريادة الأعمال.

 

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة معرض للحرف اليدوية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور أشرف صبحي

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