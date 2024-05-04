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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يارب يعجبكم.. أحمد الفيشاوي يروج لفيلم "بنقدر ظروفك"

بوستر فيلم بنقدر
بوستر فيلم "بنقدر ظروفك"

روج الفنان أحمد الفيشاوي لأحدث أفلامه السينمائية “بنقدر ظروفك” ، والذى من المقرر أن يطرح فى دور العرض السينمائية يوم 22 مايو الشهر الجاري. 

ونشر أحمد الفيشاوي بوستر الفيلم من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقا: “قريبا فيلم بنقدر ظروفك يوم ٢٢ مايو ٢٠٢٤ بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي يارب يعجبكم” .

وطرحت شركة كولومبيا للإنتاج الفني، البوستر الرسمي لفيلم "بنقدر ظروفك" استعدادا لعرضه بالسينمات ودور العرض يوم ٢٢ مايو الجاري.

وتصدر البوستر الرسمي، أبطال فيلم بنقدر ظروفك أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير.

قصة فيلم بنقدر ظروفك تدور حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

فيلم بنقدر ظروفك

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.

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