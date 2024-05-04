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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ولادة بدون حمل| طبيب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. إيه الحكاية؟

ولادة بدون حمل
ولادة بدون حمل

"ولادة بدون حمل"، إعلان مثير بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لعيادة أمراض نساء وتوليد، يخطف عيون المارة.

ولادة بدون حمل 

ولادة بدون حمل

انتشرت صورة الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، وضجت بالتعليقات الساخرة على اللوحة الدعائية، إذ تم التلاعب بحجم النص فيها بحيث يظهر عن بعد عبارة "ولادة بدون حمل"، ومع التدقيق البسيط تجد الجملة أكثر وضوحًا "ولادة سهلة بدون حمل صعب".

جدل عبر السوشيال ميديا

أكد استشاري أمراض النساء والتوليد، الدكتور مصطفى خطاب، صاحب اللوحة الدعائية التي أثارت الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، في تصريحات صحفية أنه لم يكن متوقعًا ردود الأفعال على اللوحة.

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أضاف خطاب، "فكرة اللوحة لم تكن فكرتي وحدي، بل شاركني فيها المصمم شريف حلاوة، وتم الاتفاق فيما بيننا أن يكون المعنى الذي تحمله اللوحة واضحًا لا يحمل أي تورية أو ادعاء، لكنه في الوقت ذاته يكون جاذبًا ومختلفًا عن الإعلانات المتداولة".

ردود الأفعال

أوضح الطبيب صاحب الـ 40 عامًا، أن ردود الأفعال التي صاحبت اللوحة الدعائية جاءت إيجابية، لافتًا إلى أنه تم وضع اللوحة منذ ما يقرب من 5 أشهر.

ولادة بدون حمل 

وتابع، "اللوحات المتداولة تحمل عبارات متكررة، الأمر الذي لم يعد يلفت انتباه المارة، ويتجاهلونها نظرًا لتكرر عباراتها".

ما هي سمعة هذا الطبيب؟

وعن أكثر التعليقات المتداولة التي لفتت انتباهه وأعجبته، قال استشاري أمراض النساء والتوليد، "قدم طلب على الطفل واستلمه في اليوم التالي".

وأشار طبيب النساء إلى أن الإخلاص في العمل واتقانه والكفاءة فيه والأمانة، هي أفضل أنواع الدعاية، لافتًا إلى أنه يستند في الترويج لنفسه وعيادته إلى السمعة الطبية.

ولادة بدون حمل جدل عبر السوشيال ميديا السوشيال ميديا ردود الأفعال ما هي سمعة هذا الطبيب

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