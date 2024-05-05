نيرة الأحمر: حصول الزمالك على بطولة الطائرة للسيدات بداية للنجاح

قالت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد تتويج فريق السيدات لكرة الطائرة بالنادي ببطولة أفريقيا بعد الفوز على الغريم التقليدي الأهلي بنتيجة 3-2، أمس السبت ، لاعبات الزمالك عادوا من بعيد والشوط الرابع هو المباراة.. وسر الانتصار.

واضافت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي، لا ألوم أي أحد ينتقدنا طالما الانتقاد بعيد عن الهدم.. جئنا على موسم جاري وحاولنا بكل الطرق ونصيب ونخطئ.

واوضحت الأحمر بطولة اليوم من الممكن أن تكون بداية لنجاحات ، و تشجيع جمهور الزمالك السبب في العودة في الشوط الرابع وجمهور الزمالك هيخاف على الكأس أكتر مننا.

وتابعة مجلس الإدارة فوضني للدخول إلى أرض الملعب في التتويج رغم وجود كابتن أحمد سليمان الذي خير من يمثلنا.. ولكنها لافتة رائعة تعبر عن الروح بيننا، كما ان كابتن هشام نصر بيتعب جدا وبيتحمل جدا من أجل الزمالك.