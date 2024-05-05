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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لحيازتهما نصف طن حديد خردة مجهول المصدر بالقليوبية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل وعامل له معلومات جنائية لحيازتهما كمية من حديد الخردة مجهولة المصدر ، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات.
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من ضبط عامل خردة "له معلومات جنائية"، وعاطل - مقيمان بدائرة القسم، بحوزتهما كمية من الحديد الخردة "مجهولة المصدر" تزن حوالى 500 كيلو جرام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
كان قد تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم حال قيامه بعرض كمية من الحديد الخردة "مجهولة المصدر" أمام المخزن ملكه، حيث عُثر بداخل المخزن على كمية من الحديد الخردة تزن حوالى 500 كيلو جرام مجهول المصدر.
وبمواجهته أيد ما سبق بقصد البيع وتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن الحديد متحصلات واقعة سرقة سور حديدي بدائرة القسم قاما بشرائها من (عامل خردة "له معلومات جنائية"، عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص) تم ضبطه واعترفا بارتكابهما الواقعة.

حبس حديد الخردة الخصوص مديرية أمن القليوبية قطاع أمن القليوبية

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