ندب المعمل الجنائي لفحص سبب نشوب حريق شقة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق داخل شقة سكنية بالخصوص لبيان سبب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اخطارا من العقيد ناصر الجمال مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بشارع محمد فكرة بمدينة الخصوص.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب فى شقة سكنية بالطابق الخامس ملك إدور . أ . ن 54 سنة موظف بالخصوص وتم الدفع ب 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بتحرى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات وتولت النيابة العامة التحقيق.