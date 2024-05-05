744 صاروخًا خلال أبريل.. حزب الله يزيد من ضرباته باتجاه شمال إسرائيل

ارتفع معدل إطلاق الصواريخ من لبنان على شمال إسرائيل بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، وفقا للبيانات التي نشرتها إذاعة جيش الاحتلال.

وحسب ما نقلته الإذاعة، ففي شهر يناير، تم إطلاق حوالي 334 صاروخا على الشمال، معظمها من قبل منظمة حزب الله. وفي فبراير ارتفع هذا العدد إلى 534.

وفي شهر مارس، ارتفع عدد الصواريخ التي تم إطلاقها على شمال إسرائيل إلى 746 صاروخًا، وبالمثل، في أبريل، تم إطلاق 744 صاروخًا، وفقًا للتقرير.

ويبدو أن البيانات لا تشمل الطائرات بدون طيار والصواريخ المضادة للدبابات التي أطلقها حزب الله.

ويفصل التقرير أيضًا عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من غزة على جنوب إسرائيل في الأشهر الأخيرة، والتي تم بموجبها تم إطلاق 357 صاروخًا في يناير، و165 في فبراير، و104 في مارس، و113 في أبريل.