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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يكشف موقف محمد الشناوي في مباريات الأهلي المقبلة

صدى البلد

كشف الإعلامي إسلام صادق عن رفض محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجلوس علي دكة البدلاء، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب اسلام صادق: "محمد الشناوي يتمسك بعدم الجلوس على دكة البدلاء في مباريات الأهلي .. ويترقب موقف "الخطيب" من المشاركة في نهائي إفريقيا".

 

الأهلي ضد الجونة

وفاز الأهلي على الجونة بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وسجل أهداف الأهلي الثلاثة في شباك الجونة كل من إمام عاشور ومحمود متولي وكهربا من ضربة جزاء.

وتولى علي معلول شارة قيادة الأهلي للمرة الأولى في المباراة في الدقيقة 60.

قائمة الأهلي لمباراة الجونة في الدوري المصري

  • حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.
  • خط الدفاع: علي معلول – خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – عمر كمال.
  • خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – إمام عاشور – رضا سليم – كريم نيدفيد – بيرسي تاو – حسين الشحات.
احمد نبيل كوكا الأهلي ضد الجونة الدوري المصري الممتاز قيادة السويسري مارسيل كولر عمرو السولية عمر كمال علي معلول محمد الشناوي

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