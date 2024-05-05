إعلامي يكشف موقف محمد الشناوي في مباريات الأهلي المقبلة

كشف الإعلامي إسلام صادق عن رفض محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجلوس علي دكة البدلاء، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب اسلام صادق: "محمد الشناوي يتمسك بعدم الجلوس على دكة البدلاء في مباريات الأهلي .. ويترقب موقف "الخطيب" من المشاركة في نهائي إفريقيا".

الأهلي ضد الجونة

وفاز الأهلي على الجونة بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وسجل أهداف الأهلي الثلاثة في شباك الجونة كل من إمام عاشور ومحمود متولي وكهربا من ضربة جزاء.

وتولى علي معلول شارة قيادة الأهلي للمرة الأولى في المباراة في الدقيقة 60.

قائمة الأهلي لمباراة الجونة في الدوري المصري