محافظ أسيوط يزور كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل للتهنئة بعيد القيامة المجيد

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بشارع النميس بحى شرق ،لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد ،حيث كان في استقباله نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعهم والقس عاموس بسطا سكرتير الانبا يوأنس وجمع كبير من الآباء والقساوسة والأخوة المسيحيين والمسلمين من أبناء مدينة أسيوط .

رافق المحافظ خلال الزيارة النائب الدكتور ناصر عثمان والنائب أحمد حسين جودة والنائب اللواء علاء سليمان والنائبة نشوى رائف أعضاء مجلس النواب ومن أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة ،محمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ وسيد عبد الجواد رئيس حى شرق وفضيلة الدكتور الشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف وفضيلة الشيخ ناصر محمد مدير المتابعة بمديرية الاوقاف وأحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة وممدوح حماد وكيل وزارة التموين والمهندس محمود صبحى وكيل وزارة الزراعة ومصطفى ابوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الاهلية ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة والدكتور صلاح على مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب مجلسى النواب والشيوخ وأحمد عز الدين مصطفى مدير مكتب الشئون الدينية بالمحافظة والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة .

وقدم المحافظ التهنئة لنيافة الأنبا يوأنس والآباء والقساوسة وجميع الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد معرباً عن سعادته لمشاركة الحضور وتهنئتهم بالعيد ،وسط مشاركة من شباب وفتيات مديرية الشباب والرياضة الذين حرصوا على تقديم الورود للمحافظ والقيادات الدينية بمناسبة العيد .

وأوضح المحافظ ان المصريين جميعاً تجمعهم أواصر المحبة والأخوة لا فرق في ذلك بين مسلم ومسيحي لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار البلاد.

واكد أن الدولة وكافة أجهزتها وقيادتها يعملون جميعًا لكي تصل مصر لمصاف الدول المتقدمة وتحتل المكانة التي تستحقها بين دول العالم داعيًا بأن يحفظ الله مصر وشعبها وأن يعم الأمن والسلام والرخاء جميع ربوعها والعالم أجمع.

من جانبه وجه الأنبا يوأنس الشكر لمحافظ أسيوط وجميع الحضور على زيارتهم للمطرانية كل عيد لتقديم التهاني ومشاركتهم احتفالاتهم معربًا عن تقديره لحجم الود الذي يتلمسه خلال احتفالات العيد من مختلف طوائف الشعب مؤكدًا أن مصر بقيادتها الحكيمة ستظل دائما أمنة فى ظل مايشهده محيطنا من صراعات ومتمنيا دوام المحبة والسلام على وطننا الغالى مصر.



كان محافظ أسيوط قد بدأ أمس السبت زياراته للكنائس والأديرة والايبارشيات للتهنئة بعيد القيامة المجيد ،كما بعث ببرقات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية و الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط هنأهم فيها بعيد القيامة المجيد ، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

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