محافظ أسيوط يزور الكنيسة الإنجيلية الأولى بحي غرب لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،زياراته لكنائس المحافظة ،للتهنئة بعيد القيامة المجيد ،بزيارة الكنيسة الإنجيلية الأولى بحي غرب مدينة أسيوط لتقديم التهنئة للقس باسم عدلي راعي الكنيسة وصمويل باقي صدقه عضو المجلس الملي الإنجيلي العام وأعضاء المجلس وشعب الكنيسة .

رافقه خلال الزيارة النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب محمد حمدى دسوقى والنائب حمادة زهير فولى والنائبة صفاء عيادة أعضاء مجلس النواب ومن أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة ، عيون ابراهيم رئيس حى غرب وفضيلة الدكتور الشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف وفضيلة الشيخ ناصر محمد مدير المتابعة بمديرية الاوقاف وأحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة وممدوح حماد وكيل وزارة التموين والمهندس محمود صبحى وكيل وزارة الزراعة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة ومجدى ميلاد عزيز مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب مجلسى النواب والشيوخ واحمد عز الدين مصطفى مدير مكتب الشئون الدينية بالمحافظة والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة .



وكان في استقبال محافظ أسيوط والوفد المرافق له، بالكنيسة الانجيلية الأولى ،القس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى وقيادات الكنيسة وسط مشاركة من شباب وفتيات مديرية الشباب والرياضة الذين حرصوا على حضور الزيارة وتقديم الورود للمحافظ وراعى الكنيسة ، تعميقاً لقيم المواطنة والمحبة والسلام ، كما تم توزيع الشيكولاتة والورود على الحضور تعبيراً عن السعادة بالعيد .

وقدم اللواء عصام سعد ، التهنئة لقيادات وشعب الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد ،مؤكدًا حرصه الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم لتأكيد مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري، مشيرًا الي أن المصريين دائما يتشاركون في أعيادهم السنوية.

ولفت إلى أن مصر ستظل منبعاً للسلام والمحبة وموطناً للأمن والإستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية معربًا عن خالص أمنياته بأن يديم الله نعمة الأمان والازدهار والتقدم على بلادنا العزيزة وأن تستمر خطط وجهود البناء والتنمية وأن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض.

وأكد على روح المحبة السائدة بين أبناء الوطن الواحد فمصر دائما بلد المحبة والأمان وستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رفعت شعار المحبة والتسامح والعمل.

ولفت إلى ان ما يحدث في مصر من إنجازات وتنمية لبناء الدولة من خلال المبادرات الرئاسية وعلى رأسهم مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس لتغيير واقع حياة للمواطنين للافضل وتوفير حياة كريمة من خلال المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي تم ويجري تنفيذها بالمحافظة .



والتقى المحافظ قيادات وشعب الكنيسة لتهنئتهم بالعيد وحرص على التقاط الصور التذكارية مع أبناء وشعب الكنيسة.



كما قدم الدكتور محمد عبد اللطيف مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ، التهنئة للقس باسم عدلي وشعب الكنيسة بهذه المناسبة، معبراً عن سعادته بتواجده وسط شعب الكنيسة لمشاركتهم الاحتفال بالعيد في جو يسوده الحب والتسامح، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكوه وسوء.

من جانبه عبر القس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجيلية الأولى، عن سعادته لزيارة المحافظ واعضاء مجلس النواب والوفد المرافق لهم للكنيسة للتهنئة بالعيد، مؤكدًا أن الاحتفالات في مصر هي رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير في كل مكان مع نفسه وأسرته ومجتمعه من أجل صنع مستقبل أفضل ليس من أجل أنفسنا فقط ولكن من أجل الوطن الذي نعيش فيه ، داعيًا الجميع إلى التكاتف وحب الوطن وإعلاء قيم المواطنة .



بينما وجه الشيخ صمويل باقي صدقة، الشكر لمحافظ أسيوط ومرافقوه لافتًا إلى أن هذه الزيارة تؤكد روح المحبة بين أبناء الوطن مشيداً بدور وجهود محافظ أسيوط في دعم المشروعات القومية والتنموية على أرض المحافظة و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كان محافظ أسيوط قد بدأ أمس السبت زياراته للكنائس والأديرة والايبارشيات للتهنئة بعيد القيامة المجيد ،كما بعث ببرقات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية و الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط هنأهم فيها بعيد القيامة المجيد ، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

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