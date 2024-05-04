للتهنئة بعيد القيامة المجيد.. محافظ أسيوط يزور إيبارشيات الدير المحرق ومنفلوط

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم السبت، ايبارشيات الدير المحرق ومنفلوط للاقباط الارثوذكس لتقديم التهاني للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد وسط استقبال من الأطفال بالورود ، ضمن زياراته للكنائس والأديرة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة في جو يسوده المحبة.

رافق المحافظ خلال الزيارة النائبة هند جوزيف والنائب مصطفى كحيلى والنائب حمادة زين قرشى أعضاء مجلس الشيوخ والنائب ابراهيم نظير والنائبة نجلاء العسيلى والنائب حمادة زهير فولى أعضاء مجلس النواب ومن أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة ، محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط والمهندسة ايمان على محمود مدير عام الادارة العام للتخطيط العمرانى بالمحافظة وفضيلة الدكتور الشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف وفضيلة الشيخ ناصر محمد مدير المتابعة بمديرية الاوقاف وأحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد ابراهيم دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم وعلى سيد وكيل وزارة العمل والمهندس محمود صبحى وكيل وزارة الزراعة و ومجدى ميلاد عزيز مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب مجلسى النواب والشيوخ واحمد عز الدين مصطفى مدير مكتب الشئون الدينية بالمحافظة ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة .



وبدأ محافظ أسيوط والوفد المرافق له جولتهم بزيارة ايبارشية الدير المحرق بمركز القوصية "إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط " مقدمًا التهنئة لنيافة الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق والاباء الكهنة بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد مقدمًا التهاني لقيادات وشعب الكنيسة بهذه المناسبة.



وعبر الانبا بيجول – خلال كلمته – عن سعادته وشكره لمحافظ أسيوط وللقيادات التنفيذية والدينية على مشاركتها الاحتفال بعيد القيامة والذى يدل على الاخوة الصادقة والمحبة التي تجمع الشعب المصرى بكافة طوائفه ثم التقط الحضور الصور التذكارية مع كهنة وأباء الايبارشية وشعب الكنيسة.

واستكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم بزيارة إيبارشية الأقباط الارثوذكس بمدينة منفلوط وقدم التهاني للأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها والقيادات وشعب المطرانية بمناسبة عيد القيامة المجيد وسط مشاركة من أطفال الكنيسة ابتهاجًا بالعيد والذين استقبلوا المحافظ ومرافقوه بالورود واطلاق الزغاريد وسط سعادة وفرح من جميع الحضور من شعب الكنيسة ، كما قدم الاطفال بعض الفقرات الغنائية ابتهاجاً بالعيد وسط مشاركة من شباب وفتيات مديرية الشباب والرياضة وشباب الكنيسة الذين استقبلوا المحافظ ومرافقوه بالورود .

ووجه الأنبا ثاؤفيلس رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرعايته ودعمه لمشروعات التنمية بالصعيد وبخاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي غيرت وجه الريف المصرى فضلًا عن المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي يجري تنفيذها بالمحافظة كما وجه رسالة شكر وتقدير لمحافظ أسيوط وكافة القيادات التنفيذية والامنية والدينية لمشاركتهم احتفالهم اليوم بعيد القيامة والذي يدل على قوة العلاقات والترابط بين أبناء الشعب المصرى بكافة طوائفه.

وقدم محافظ اسيوط - خلال زيارته للايبارشيات - التهنئة لجميع أساقفة ومطارنة الايبارشيات والكنائس والأخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد مؤكدًا على قوة الشعب المصرى وترابطه تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط والذى يشهد عليه التاريخ المصرى على مختلف العصور مشيرًا إلى التنمية الحقيقية التى شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذه العديد من المبادرات التنموية في كافة المجالات لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين واهتمامه بتنمية الصعيد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وشرطة وقيادة وأن ينعم عليها بالخير الوفير.



كان محافظ أسيوط قد بدأ اليوم السبت زياراته للكنائس والأديرة والايبارشيات للتهنئة بعيد القيامة المجيد ،كما بعث ببرقات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية و الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط هنأهم فيها بعيد القيامة المجيد ، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

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