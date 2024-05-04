عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش اخر مستجدات مشروعات المخلفات الصلبة

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر المستجدات بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والتي يتم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة والذي يهدف إلى للتخلص الآمن من المخلفات والقمامة من خلال المحطات الوسيطة والتي من بينها طرح مشروع مصنع المخلفات الصلبة والمدفن الصحي بمركز أسيوط لخدمة حي شرق و حي غرب مدينة أسيوط وقرى مركز أسيوط والمراكز المجاورة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة.

 

وأكد  تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام نهو المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في أسرع وقت ممكن وفقاً للجدول الزمني المقرر وطبقاً للمواصفات المحددة خاصة في قطاع النظافة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وذلك لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وتعظيم الاستفادة من المخلفات والقمامة من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم. 

 جاء ذلك خلال لقاءه مع رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان واشرف محمد حسن مدير ادارة الشئون المالية والادارية بالديوان العام .


وقد تناول اللقاء ؛ استعراض ما تم تنفيذه في مشروعي المدفن الصحي ومصنع تدوير المخلفات الصلبة والذي سيعمل بطاقة استيعابية قد تصل إلى أكثر من ٦٠٠ طن / يوم  وسيقام على مساحة 50 فدان ويعمل المصنع بخطين انتاج لاستيعاب كميات المخلفات الصلبة التي سوف تورد من مركز و مدينة أسيوط و بعض المراكز المجاورة وذلك وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجيا الحديثة والمعايير الاوروبية وإقامة مدفن صحي على مساحة 20 فدانا. 

محافظ أسيوط يهنئ البابا تواضروس والطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد

محافظ أسيوط: تشكيل اللجان الفنية استعداداً لبدء تطبيق قانون التصالح الجديد


وأشار محافظ أسيوط إلى العمل على النهوض بمكون الدعم الفني وأعمال التطوير بمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة عن طريق تحسين طبيعة العمل بمصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة التي تم انشائها بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنية لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها وذلك ضمن مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والممول من الإتحاد الأوروبي "EU" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO" والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة وذلك بناءًا على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة لافتاً إلى تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف الأحياء والمراكز بصفة دورية ومستمرة لإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لنهو الأعمال وتشغيل المحطات الوسيطة في أقرب وقت لاستكمال منظومة العمل وتفعيل حملات التوعية للمواطنين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورؤساء الأحياء والمراكز من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

أسيوط أخبار أسيوط إدارة المخلفات الصلبة بأسيوط ادارة المخلفات الصلبة المحطات الوسيطة بمراكز أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

تحرك عاجل لصرف حافز إثابة المعلمين والإداريين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ 3 شروط

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: تفعيل غرف العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ خلال الإجازات

محافظ أسيوط: حصاد 101ألف فدان قمح وتوريد 35 ألف طن للصوامع حتى اليوم

ترشيحاتنا

تحت أعين الشرطة.. نيويورك تايمز تكشف تعرض مؤيدي فلسطين لهجمات بجامعة كاليفورنيا

بعد توقع العالم الهولندي حدوث زلزال بالشرق الأوسط.. هزة أرضية تضرب منطقة عربية| ماذا يحدث؟

توقيت جرينتش .. كيف جاءت فكرة إنشاءه؟

شهب إيتا الدلويات تتساقط على مصر غدا.. فهل تؤثر علينا؟

أزمة إيقاف تونس.. هل يتم إلغاء مباراة الأهلى والترجى في نهائي الأبطال؟

هل ترغب في بيع سيارتك بسرعة وسهولة؟.. اتبع هذه الخطوات ولن تندم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت خليجي.. 20 صورة من حفل آمال ماهر في جدة

هل ترغب في بيع سيارتك بسرعة وسهولة؟.. اتبع هذه الخطوات ولن تندم

تحذير عاجل| علامات نقص الكالسيوم حتى لا تضطرب وظائف الجسم

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

شعرها وقع ووزنها زاد .. أزمة مروة عبدالمنعم النفسية

قاعدين متسلطنين.. عبير نعمة ومي كساب تتفاعلان في حفل آمال ماهر

رقص ودموع وزغاريد.. لقطات من حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ