محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر المستجدات بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والتي يتم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة والذي يهدف إلى للتخلص الآمن من المخلفات والقمامة من خلال المحطات الوسيطة والتي من بينها طرح مشروع مصنع المخلفات الصلبة والمدفن الصحي بمركز أسيوط لخدمة حي شرق و حي غرب مدينة أسيوط وقرى مركز أسيوط والمراكز المجاورة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة.

وأكد تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام نهو المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في أسرع وقت ممكن وفقاً للجدول الزمني المقرر وطبقاً للمواصفات المحددة خاصة في قطاع النظافة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وذلك لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وتعظيم الاستفادة من المخلفات والقمامة من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال لقاءه مع رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان واشرف محمد حسن مدير ادارة الشئون المالية والادارية بالديوان العام .



وقد تناول اللقاء ؛ استعراض ما تم تنفيذه في مشروعي المدفن الصحي ومصنع تدوير المخلفات الصلبة والذي سيعمل بطاقة استيعابية قد تصل إلى أكثر من ٦٠٠ طن / يوم وسيقام على مساحة 50 فدان ويعمل المصنع بخطين انتاج لاستيعاب كميات المخلفات الصلبة التي سوف تورد من مركز و مدينة أسيوط و بعض المراكز المجاورة وذلك وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجيا الحديثة والمعايير الاوروبية وإقامة مدفن صحي على مساحة 20 فدانا.



وأشار محافظ أسيوط إلى العمل على النهوض بمكون الدعم الفني وأعمال التطوير بمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة عن طريق تحسين طبيعة العمل بمصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة التي تم انشائها بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنية لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها وذلك ضمن مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والممول من الإتحاد الأوروبي "EU" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO" والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة وذلك بناءًا على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة لافتاً إلى تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف الأحياء والمراكز بصفة دورية ومستمرة لإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لنهو الأعمال وتشغيل المحطات الوسيطة في أقرب وقت لاستكمال منظومة العمل وتفعيل حملات التوعية للمواطنين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورؤساء الأحياء والمراكز من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.