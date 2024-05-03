محافظ أسيوط يهنئ البابا تواضروس والطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد

بعث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعرب خلالها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة السعيدة وأن يعيدها على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار ،داعيًا الله أن تظل راية مصر عالية خفاقة في ظل القيادة الرشيدة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وان يحفظ الله مصرنا الغالية جيشاً وشعباً وقيادة .



كما بعث محافظ أسيوط، برقيات تهنئة مماثلة لكل من الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج واللواء أركان حرب محب حبشي مساعد وزير الدفاع واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، هنأهم فيها بعيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.



كما تقدم اللواء عصام سعد، بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط بأسيوط بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد ، وزار الكنائس والايبارشيات والاديرة لتهنئة مختلف الطوائف بالمحافظة بالعيد ،أملا من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا على الجميع وأن يحفظ مصر ويرعي شعبها ويقي جميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء وأن يسود مصرنا الغالية الخير والرخاء والسلام وأن تحيا مصر دائمآ بأبنائها وشعبها عظيمة ومستقرة ومتقدمة مؤكدًا على قوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط وهذا ما شهدته مصر على مر العصور.