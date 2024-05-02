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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تفعيل غرف العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ خلال الإجازات

مركز السيطرة الإقليمي
مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز والأحياء ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مديريات الخدمات وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة أسيوط ومراكزها وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد القيامة وأعياد شم النسيم والربيع فضلًا عن تنشيط رحلات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة ومنع أية تزاحمات.


وقال محافظ أسيوط -  في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة - إنه يتم التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وأجهزة الدولة لتكثيف الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق خاصة خلال فترة العيد واتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الأساسية والمواد الغذائية وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة استعداداً لإستقبال عيد القيامة وشم النسيم على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين مع التأكد من توافر كافة السلع التموينية والمواد البترولية والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين لافتاً إلى تفعيل وربط غرف العمليات والطوارئ والأزمات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بناءاً على توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.


وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات وهي رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها مصدرًا تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوراع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة ورفع كفاءة الإنارة استعدادًا لإستقبال المعيدين والمصلين مشيرًا إلى الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والحالية في فتح منافذ بيع متحركة وثابتة لتوفير مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية خلال الفترة الماضية على أن يتم الاستمرار في تنفيذ وعمل منافذ للسلع الغذائية بأسعار مخفضة خاصة السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين وفقًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء فضلاً عن الاستعدادات لاستقبال أجازات الأعياد بتشكيل لجان من ممثلي وزارة الري وشرطة المسطحات المائية والنهرية للمرور على المراسي والعائمات بأنواعها لضمان سلامة المواطنين. 

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وأضاف المحافظ إنه تم التنبيه على مسئولي البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والنظافة العامة بالتخلص من المخلفات بطرق آمنة مضيفًا أن المحافظة كانت قد استكملت خطة تطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة بمراكز مختلفة بالمحافظة وتطوير أخرى وإضفاء لمسه جمالية ومتنفس للمواطنين والعمل على إعادة المحافظة لمكانتها كعاصمة للصعيد لافتًا إلى أن مديرية التموين بأسيوط قد رفعت درجة الاستعداد القصوى للطوارئ وتم وقف الإجازات والراحات بكافة أنواعها لمفتشي المديرية والإدارات التموينية الفرعية استعدادًا للأعياد وتم تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية وكافة منافذ البيع للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين في مثل تلك المناسبات وتنظيم حملات اليوم الواحد بمشاركة كافة القطاعات نظرًا لتكثيف عرض اللحوم والأسماك خلال الفترة التي تسبق العيد وسحب عينات من محال بيع اللحوم والأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك وملاحقة كافة صور الغش بكافة أنواعها مضيفًا إنه سيتم المرور على المخابز البلدية والمطاحن (القطاع العام ، القطاع الخاص) للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية وإنتاج دقيق بلدي وتوفير رغيف الخبز بالمواصفات والأوزان القياسية والتنسيق مع شركات الجملة لتدبير احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية من السلع والخدمات اللازمة خلال الاعياد وبالأسعار المناسبة.

أخبار أسيوط إجازات شم النسيم أسيوط مركز السيطرة الإقليمي مركز السيطرة الموحد احتفالات عيد القيامة

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