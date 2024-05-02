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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: 8 قوافل علاجية بقرى 6 مراكز خلال شهر مايو الجاري

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار ومواصلة تنفيذ القوافل العلاجية المجانية الشاملة بالمراكز والقرى، خاصة في الأماكن البعيدة والقرى والنجوع المحرومة، لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين وفقاً للخطة الموضوعة تفعيلاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

وأوضح المحافظ أنه يتم تنظيم 8 قوافل طبية خلال شهر مايو الجاري بقرى مراكز الفتح والقوصية وأسيوط وصدفا والبداري وأبوتيج. 

وذكر أن تلك القوفل الطبية تقدم العديد من الخدمات الطبية، حيث يتم إجراء "الكشف، والعلاج، والتحليل، والأشعة، وإصدار قرارات على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات العامة والمركزية وصرف العلاج بالمجان)، مؤكداً تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين المستوى المعيشي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

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من جانبه، قال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه سيتم تنظيم 8 قوافل علاجية طبية شاملة بقرى مراكز الفتح والقوصية وأسيوط وصدفا والبداري وأبوتيج خلال الفترة من 4 : 29 مايو الجاري. 

وأوضح أنه سيتم تنظيم قافلة طبية بقرية بني طالب بمركز الفتح يومي 4 و5 مايو، وقافلة بقرية الكلابات بالفتح خلال يومي 7 و8 من الشهر الجاري، وأخرى بقرية الحاج موسى التابعة لمركز الفتح يومي 11 و12 مايو، بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية شاملة يومي 14 و15 مايو الجاري بقرية عرب الجهمة التابعة لمركز القوصية، ويومي 18 و19 مايو بقرية بهيج التابعة لمركز أسيوط، ويومي 21 و22 من الشهر الجاري بقرية الشناينة بمركز صدفا، فضلاً عن قافلة طبية علاجية شاملة بقرية النواورة بمركز البداري يومي 25 و26 مايو الجاري، وبقرية دوينة التابعة لمركز أبوتيج يومي 28 و29 من نفس الشهر. 

وأشار إلى التنسيق والتعاون بين مديرية الصحة والوحدات المحلية بهذه القرى وجميع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في هذا الشأن لتقديم خدمة صحية للمواطنين بهذه المناطق، خاصة الأسر الأكثر احتياجاً.

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