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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: حصاد 101ألف فدان قمح وتوريد 35 ألف طن للصوامع حتى اليوم

حصاد 101 ألف فدان
حصاد 101 ألف فدان قمح بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم حصاد 101 ألف و447 فدان قمح من إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح بالمحافظة هذا العام 2024 والتي تبلغ 174 ألفا و757 فدانا فيما تم توريد 35 ألفا و992 طنا من المحصول للمواقع التخزينية الحكومية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع بمختلف قرى ومراكز المحافظة منذ بدء موسم توريد المحصول وحتى الآن مشيرًا إلى تواصل عمليات توريد المحصول تحت إشراف لجان مخصصة لمراقبة الشون والصوامع والهناجر الخاصة بتجميع القمح وفقاً للخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات.


وأكد المحافظ استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد القمح وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع حتى الانتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2024 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز مشددًا على التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الأمن لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ومصادرة أي كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح. 


كما وجه اللواء عصام سعد بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد القمح واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أومن يثبت تلاعبه في عملية توريد القمح لافتًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في هذا الملف الهام منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول مشيرا إلى إنه يتم صرف مستحقات المزارعين حسب نسبة النقاوة وأسعار التوريد 2000 جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف، و1950 جنيها لإردب القمح 23 درجة، و1900 جنيه لإردب القمح درجة 22 ونصف، وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة.


فيما أوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 5229 طنا و210 كجم بشون البنك الزراعي المصري و20896 طنا و318 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 9867 طنا و241 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 35992 طنا و713 كجم قمح مشيرًا إلى يتم تقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

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يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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