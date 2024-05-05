أكسيوس: أمريكا تعلق إرسال شحنة ذخيرة لإسرائيل

الأحد 05/مايو/2024 - 07:13 م 5/5/2024 7:13:30 PM

أكد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن الولايات المتحدة علقت ارسال شحنة ذخيرة لإسرائيل.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"..

رفح الفلسطينية

وأوضح الموقع أن سبب رفض واشنطن يعود لخلافات بسبب عملية اسرائيل المزمعة ضد رفح الفلسطينية.