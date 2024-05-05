بيتزا المانجو العويسي والبطارخ .. آخر تقاليع شم النسيم بالإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية طقوسا خاصة في هذه الفترة من كل عام، بمناسبة الاحتفالات بشم النسيم وأعياد الربيع والاستعدادات لاستقبال فصل الصيف.

ويعد واحدا من أهم الطقوس الاسمعلاوية تناول الأسماك المملحة باختلاف أنواعها في أجواء عائلية في الحدائق العامة والمجانية أو المطاعم المميزة بتنافسها في تقديم أطباق شهية مبهجة.

في هذا السياق، رصد صدى البلد أهم التقاليع الجديدة فى الاحتفال بشم النسيم وخاصة عند تناول الأسماك المملحة.

وكان أحدث التقاليع، عمل بيتزا بالمانجو الاسمعلاوي العويسي المعروف بمذاقه المميز «سويت» مع مزيج من شرائح البطارخ والرنجة.

من جانبه أكد الشيف أسامة فهمي، صاحب الفكرة، أن ثمار المانجو يمكن استخدامها كمكون أساسي في بعض الأطباق والأصناف، مثل بعض الأطباق التى تستخدم فيها ثمار فاكهة مختلفة مثل ثمار الأناناس.

أضاف أنه حريص على ادخال المانجو في أغلب الاطباق الصيفية التي تقدم للزبائن لأنها تعد الفاكهة المفضلة لدى الجميع ولا يختلف عليها اثنان من ناحية ومن ناحية أخرى لأنها تعطي طعما مميزا لمفضلي السويت اند ساور.

ولفت إلى أن الأطباق التي تم استخدام المانجو فيها نالت قبولا من العديد من الأشخاص من عشاق المانجو بخاصة المانجو الاسمعلاوي.

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