رئيس "مواطنون ضد الغلاء": مقاطعة السمك نجحت.. وانخفاض سعر اللحوم بسبب الركود

قال الدكتور محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن اليوم آخر يوم في حملة مقاطعة الأسماك وسيتم تقييم الأمر، والوقوف على سلبياتها وإيجابيتها ويتم دراسة الأمر للوقوف على أن سلاح المقاطعة حازم أم لم يكن له أي تأثير على انخفاض أسعار الأسماك.

وأكد "العسقلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن المقاطعة فيما يتعلق بالأسماك جاء النتائج إيجابية، وبورسعيد كانت الأكثر تأثير بالمقاطعة وكان هناك انخفاض كبير في الأسعار، موضحًا أن الهدف من بداية حاملة المقاطعة في القاهرة كان الهدف منها الاشتباك مع الحالة وتوجيه الفكرة لتشمل كافة السلة البروتينية.

وأوضح أن التفكير في مقاطعة السلة البروتينية كاملة وجميع المنتجات البروتينية هو أمر غير طبيعي، مؤكدًا أن انخفاض أسعار اللحوم سببه وجود فترة ركود بعد عيد الفطر وتزامن مع وجود كميات كبيرة من اللحوم، مشددًا على أن هناك كميات كبيرة من الأبقار موجود في مصر ويخشى التجار وجوده هذه الرؤوس من الأبقار لبعد عيد الأضحى.

