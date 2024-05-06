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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طوخ في المركز الأول.. تمويل 4791 مشروعا بالقليوبية بـ 838 مليون جنيه

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان أن إجمالى حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 4791 مشروعا، بإجمالي تكلفة 838 مليون جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل عدد من المشروعات المتنوعة وتم توفير فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.


وأشار المحافظ إلى أن مركز ومدينة طوخ جاء فى المركز الأول حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 1316 مشروعا بقيمة تمويل 180 مليون جنيه، يليه مركز ومدينة شبين القناطر حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 1074 مشروع بتمويل بلغ 229 مليون جنيه.

 
ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بالمحافظة بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.


وأوضح أن برنامج مشروعك يساهم فى القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد فى عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل توفر له حياة كريمة وتحسن مستوى معيشتهم وتساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة مجالات العمل.

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