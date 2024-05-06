عيادات متنقلة أمام الحدائق والمتنزهات خلال أعياد القيامة وأعياد الربيع بالوادي الجديد

تنظم مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، عدة قوافل طبية من خلال عيادات متنقلة في محيط الكنائس والحدائق والمتنزهات، بمناسبة احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد واحتفالات أعياد الربيع (شم النسيم)وتنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وأكد الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، استمرار تنفيذ التأمين الطبى للكنائس والحدائق والمتنزهات بالإضافة بالعمل بالمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.



وأوضح هشام، أن القوافل الطبية تتيح على مدار أيام ٥ و٦ و٧ يناير الجاري، الخدمات التي تقدمها المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية للمواطنين المصريين، وذلك للمواطنين المسيحيين في الكنائس.