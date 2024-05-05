الوادي الجديد.. رؤساء وقيادات مركزي بلاط والداخلة يهنئون الأقباط بعيد القيامة

زار اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد إمام رئيس مركز ومدينة الداخلة يرافقه سلامة على محمد رئيس مركز ومدينة بلاط، بمحافظة الوادي الجديد، وكوكبة من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والتعليمية بمركز الداخلة، اليوم الأحد، كنيسة مار جرجس بالداخلة لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، وكان فى استقبالهم القس مرقص شفيق والقس مكاريوس ماهر راعيا كنيسة مار جرجس بالداخلة، وسط جو من الالفة وروح الود المتبادل والذى يؤكد على ان المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد.





وأبدى القس مرقص والقس مكاريوس راعيا كنيسة مار جرجس بالداخلة عن سعادتهما بهذه الزيارة الغالية للتهنئة بعيد القيامة المجيد، وأن الكل يعمل من أجل رفعة مصر وتقدمها، وأن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله الوطن من الأزمات والمحن وأن يعين قيادتها على تحقيق الرخاء للشعب المصري.

وتوالت الكلمات التي عبر فيها الحاضرون على روح المحبة التي تجمع الشعب المصرى والتي تمتد جذورها عبر التاريخ، وعلى عمق العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وأن المجتمع المصرى نسيج واحد.

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