مقترح برلماني لإدراج «الثقافة الصحية» والإسعافات الأولية ضمن المناهج بالمدارس

طالبت النائبة وفاء رشاد عضو مجلس الشيوخ ، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الصحة ، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي ، باضافة مادة الثقافة الصحية والوقاية الطبية ضمن المقررات الدراسية في مراحل التعليم المختلفه.

واكدت رشاد في طلبها انه في ظل التحديات الصحية المتزايدة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي، نؤكد على أهمية إدراج مادة “الثقافة الصحية والوقاية الطبية” ضمن المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان.

واكدت رشاد إن نشر الوعي الصحي لم يعد ترفًا، بل أصبح ضرورة ملحة لحماية الأجيال الجديدة من المخاطر الصحية، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات سليمة تتعلق بصحتهم وسلامتهم.

ويتضمن المقترح:

التوعية بأساسيات الصحة العامة وطرق الوقاية من الأمراض.

نشر ثقافة التغذية السليمة والعادات الصحية اليومية.

التعريف بالأمراض الشائعة وكيفية التعامل معها.

تدريب الطلاب عمليًا على الإسعافات الأولية، لتمكينهم من التصرف السريع في الحالات الطارئة.

التوعية بمخاطر الإدمان والسلوكيات الضارة.

وشددت رشاد أن الهدف من هذه المادة لا يقتصر على الجانب المعرفي، بل يمتد إلى بناء مهارات حياتية ضرورية تسهم في حماية الفرد والمجتمع، وتدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية والوقائية.

وبينت رشاد إن إعداد جيل واع صحيًا هو حجر الأساس لمجتمع قوي وقادر على مواجهة التحديات، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود لوضع هذا المقترح موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن.