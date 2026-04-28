يتحصل على صورهم من أحد التطبيقات.. القبض على شخص يبتز المواطنين على الإنترنت
الفنان محمد فراج يشارك في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة
روبيو : السيناريو المثالي في لبنان هو وجود جيش قوي يتولى تفكيك حزب الله
خطة من ثلاث محطات.. كيف يستعد منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2026؟
إحالة أعضاء مجلس إدارة شركة خدمات طبية للجنايات للاستيلاء على 715 مليون جنيه
البنك المركزي يشارك للعام العاشر في اليوم العربي للشمول المالي مع فتح حسابات مجانية
مجلس التعاون الخليجي يعقد قمة تشاورية لبحث تطورات المنطقة
وزير البترول يبحث مع نظيره التركي فرص التعاون بمجالات التعدين والطاقة
بشرة خير الجنيه يتعافى.. انخفاض سعر الدولار اليوم في البنوك
حظر إصدار التراخيص للمقاهى والمطاعم بأحياء مصر الجديدة والزمالك وجاردن سيتى والمعادى
الوزراء: البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يوفر حوافز لبناء قاعدة قوية للصناعات المغذية لها
هل يغيب الأهلي عن إفريقيا؟.. تصريحات مثيرة من شوبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مقترح برلماني لإدراج «الثقافة الصحية» والإسعافات الأولية ضمن المناهج بالمدارس

فريدة محمد

طالبت النائبة وفاء رشاد عضو مجلس الشيوخ ، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الصحة ، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي ، باضافة مادة الثقافة الصحية والوقاية الطبية ضمن المقررات الدراسية في مراحل التعليم المختلفه.

واكدت رشاد في طلبها انه في ظل التحديات الصحية المتزايدة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي، نؤكد على أهمية إدراج مادة “الثقافة الصحية والوقاية الطبية” ضمن المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان.

واكدت رشاد إن نشر الوعي الصحي لم يعد ترفًا، بل أصبح ضرورة ملحة لحماية الأجيال الجديدة من المخاطر الصحية، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات سليمة تتعلق بصحتهم وسلامتهم.

ويتضمن المقترح:

التوعية بأساسيات الصحة العامة وطرق الوقاية من الأمراض.
نشر ثقافة التغذية السليمة والعادات الصحية اليومية.
التعريف بالأمراض الشائعة وكيفية التعامل معها.
تدريب الطلاب عمليًا على الإسعافات الأولية، لتمكينهم من التصرف السريع في الحالات الطارئة.
التوعية بمخاطر الإدمان والسلوكيات الضارة.

وشددت  رشاد أن الهدف من هذه المادة لا يقتصر على الجانب المعرفي، بل يمتد إلى بناء مهارات حياتية ضرورية تسهم في حماية الفرد والمجتمع، وتدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية والوقائية.

وبينت رشاد إن إعداد جيل واع صحيًا هو حجر الأساس لمجتمع قوي وقادر على مواجهة التحديات، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود لوضع هذا المقترح موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

البطيخ

قلبها أبيض.. الزراعة تكشف حقيقة تسمم البطيخ في الأسواق

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

توروب

غضب كبير.. أول رد فعل من مجلس الأهلي ضد توروب بعد ثلاثية بيراميدز

آباء الكنيسة الكاثوليكية

الأنبا بشارة يفتتح المؤتمر السنوي الثاني للكهنة حديثي السيامة

اسبوع الثقافة الكورية

رقصة الأسد .. انطلاق أسبوع الثقافة الكورية بالقاهرة فى هذا الموعد

وزارة الصحة والسكان

6 مستشفيات متخصصة تحصل على الاعتماد من الهيئة العامة للرقابة

بالصور

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

كيا تاسمان تواجه أسوأ انخفاض بمبيعات في تاريخها

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد