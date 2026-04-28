مجلس التعاون الخليجي يعقد قمة تشاورية لبحث تطورات المنطقة

أكد جمال الوصيف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الرياض، أن القمة الخليجية المنعقدة في جدة تأتي بصيغة تشاورية استثنائية، وليست ضمن القمم الدورية الرسمية، مشيرًا إلى أنها عُقدت بشكل عاجل في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة المرتبطة بالمباحثات الإيرانية الأمريكية.

وأوضح الوصيف، خلال رسالة على الهواء، أن القادة الخليجيين يسعون خلال القمة إلى بلورة موقف موحد وإطار مرن للتعامل مع تطورات الأزمة، في ظل ضبابية المشهد ونقص المعلومات حول نتائج المفاوضات، لافتًا إلى وجود تحركات دبلوماسية مكثفة واتصالات خلال الأيام الماضية لتنسيق المواقف.

وأشار إلى أن المناقشات ستتطرق إلى تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة، خاصة مع التحديات المرتبطة بإمدادات النفط، مؤكدًا أن دول الخليج تبحث سبل دعم استقرار السوق العالمي، مع ترقب ما ستسفر عنه القمة من قرارات وتوصيات خلال الساعات المقبلة.