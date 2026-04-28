إيهاب اللبان: سمبوزيوم العاصمة للنحت خطوة لتحويل المدينة لمتحف مفتوح

أكد الفنان إيهاب اللبان، قوميسير سمبوزيوم العاصمة للنحت، أن انطلاق الدورة التأسيسية للسمبوزيوم يمثل حدثًا فنيًا مهمًا يعكس توجه الدولة لدعم الفنون التشكيلية وتعزيز حضورها في الفضاء العام.

إقامة كاملة داخل الاستوديوهات المجهزة

وقال اللبان خلال برنامج صباح الخير يا مصر، على التلفزيون المصري، إن الفنانين المشاركين يحصلون على إقامة كاملة داخل استوديوهات مجهزة بـمدينة الفنون والثقافة، بما يوفر بيئة إبداعية متكاملة تساعدهم على إنتاج أعمال فنية مميزة.

وأوضح أن الدورة الأولى مخصصة للفنانين المصريين، على أن تشهد الدورة المقبلة في 2027 مشاركة دولية، ما يفتح المجال لتبادل الخبرات مع فنانين من مختلف دول العالم.

وأضاف أن السمبوزيوم يهدف إلى إحياء التراث المصري بروح معاصرة، من خلال تقديم أعمال نحتية حديثة يتم توزيعها في شوارع العاصمة الإدارية الجديدة، لتتحول المدينة إلى متحف مفتوح يعزز تواجد الفن في الحياة اليومية للمواطنين.

وأشار إلى أن السمبوزيوم يشهد مشاركة 15 نحاتًا من أبرز الفنانين المصريين، يمثلون أجيالًا مختلفة، ويقدمون أعمالًا تعكس تنوع المدارس الفنية والرؤى الإبداعية، مؤكدًا أن الحدث يعد منصة مهمة لدعم وتطوير فن النحت في مصر.