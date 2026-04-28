خبير: قد يتخطى سعر برميل النفط مستوى 150 دولارا

قال الدكتور أيمن غنيم الخبير الاقتصادي، إنه في حالة استمرار الحرب الإيرانية مع التوترات في مضيق هرمز؛ قد ينتج عن ذلك زيادات تاريخية في أسعار النفط عالميا ليتخطى البرميل 150 دولارا.

وتابع الدكتور أيمن غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن البترول سلعة استراتيجية ويتم تحديد سعره وفق العرض والطلب، ومخاطر الإمداد في ظل التوترات الحالية، مضيفا أن خام برنت زاد من 65 دولارا في بداية 2026 إلى قرابة 115 دولارا في ذروة الحرب، وبعد إعلان الهدنة تراجع إلى قرابة 103 دولارات.

وأردف: السوق بيزود مخاطر النفط، ولا يزال سعره مرتفع لأن الحرب الإيرانية لم تنتهي بعد، وعلاوة المخاطرة لا تزال عالية، والسياسة والاقتصاد مرتبطان.

وذكر: صوت العقل ضروري في التعامل في الأزمات، الأمن والسلم أمر ضروري، والتعاون الاقتصادي والتنمية خطة مصر.


 

