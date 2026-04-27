وزير البترول الأسبق: زيارات الرئيس للخليج تستهدف دعم الاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى عددًا من الزيارات إلى دول الخليج، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وعدم الانزلاق نحو تصعيد الصراعات، خاصة في ظل ما تمتلكه تلك الدول من موارد طاقة كبيرة.

وقال أسامة كمال، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن دول الخليج تُعد من أبرز الموردين العالميين للنفط والطاقة، حيث تسهم بنحو 60% من الإمدادات العالمية، ما يجعل استقرارها عنصرًا مهمًا في أمن الطاقة الدولي.

وأضاف أن هذه التحركات تأتي في سياق الحرص على تجنب أي دعوات من شأنها تأجيج التوترات في المنطقة، نظرًا لتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.