أسامة كمال : مصر تستغل 20% من ثروتها البترولية .. وفرص هائلة تنتظر الاستثمار

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن ما تم استغلاله من الإمكانات البترولية في مصر لا يتجاوز نحو 20% فقط من إجمالي القدرات الكامنة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس حجم الفرص الكبيرة غير المستغلة داخل قطاع الطاقة المصري حتى الآن.

التوسع في أعمال الاستكشاف

وأوضح، في مداخلة هاتفية مع برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن قطاع البترول في مصر يمتلك آفاقًا واسعة للنمو، تعتمد بشكل أساسي على التوسع في أعمال الاستكشاف، وتوظيف التقنيات الحديثة في الحفر والإنتاج، بما يساهم في الوصول إلى مكامن جديدة وزيادة إنتاجية الحقول القائمة.

تعظيم الاستفادة من البنية التحتية

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة بالفعل، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ورفع القيمة المضافة للإنتاج المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

استخدام تقنيات الحفر المتقدمة

وأشار إلى أن استخدام تقنيات الحفر المتقدمة وإعادة تطوير الحقول القديمة يمثلان عنصرًا حاسمًا في زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التراجع الطبيعي لإنتاج بعض الحقول مع مرور الوقت.

تسريع وتيرة استغلال الموارد

واختتم أسامة كمال تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تسريع وتيرة استغلال الموارد غير المستغلة، وتبني سياسات أكثر مرونة لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية في قطاع البترول.