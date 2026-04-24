برلماني: الخطة الخمسية لتطوير البنية التحتية لقطاع البترول دفعة قوية لزيادة الإنتاج

ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، ما أعلنه وزير البترول والثروة المعدنية بشأن تنفيذ خطة خمسية لتطوير البنية التحتية لقطاع البترول واستيعاب الزيادات المتوقعة في الإنتاج، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لتعزيز قدرات القطاع ورفع كفاءته التشغيلية خلال السنوات المقبلة.



وأوضح " مسعود" في تصريحاته أن تطوير البنية التحتية يسهم في زيادة قدرة الدولة على نقل وتخزين وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الفاقد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بعد أن أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول ينفذ خطة خمسية طموحة لزيادة الإنتاج، ترتكز على تطوير وتوسعة البنية التحتية الحالية بما يضمن استيعاب الزيادات المستهدفة في الاحتياطيات والإنتاج، وتسريع ربطها على الخريطة الإنتاجية، لتفادي أي اختناقات قد تؤخر الاستفادة من الإمكانات الإضافية.

وأوضح الوزير أن هذه الجهود تستهدف في المقام الأول خفض الفاتورة الاستيرادية، مع ضمان تلبية احتياجات السوق المحلي، ودعم التوسع في صناعات القيمة المضافة.

