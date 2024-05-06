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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يلا نلون.. متحف مطار القاهرة يحتفل بـ شم النسيم على طريقته الخاصة

احتفل متحف مطار القاهرة الدولى بمبنى الركاب 3 ، بـ أعياد شمم النسيم على طريقته الخاصة ، بورشة عمل تحت عنوان يلا نلون، الجاذبة للضيوف والسائحين للتعريف بتاريخ مصر القديم .


وتنوعت فقرات مظاهر الإحتفال بمتحف مطار القاهرة خلال فعاليات" يلا نلون " تلوين بعض النماذج الخاصة بمظاهر عيد شم النسيم ( البيض - السمك- الزهور ) ، بالإضافة إلى توزيع بعض الهدايا للزوار.

متحف مطار القاهرة


يذكر أن القطع الأثرية بـ متحف مطار القاهرة الدولى  تم اختيارها بعناية من قِبل اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، من مخازن عدد من المتاحف منها مخازن المتحف المصري بالتحرير ومتحف السويس والمتحف اليوناني الروماني، وذلك لتعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية العريقة منذ العصور المصرية القديمة والقبطية والاسلامية.

متحف مطار القاهرة

متحف مطار القاهرة

 

ومن أهم القطع المعروضة بـ متحف مطار القاهرة الدولى مومياواتين، في حالة جيدة من الحفظ، ترجع إحداهما للعصر الروماني ذو وجه مغطى بقناع مذهب ومزينة بالكارتوناج المذهب ورسومات ملونه. أما المومياء الثانية ترجع إلى العصر المتأخر، وتصور رجلا في الوضع الأوزيري، بالإضافة إلى تمثال من البرونز للمعبودة إيزيس المجنحة وهي ترتدي قرني حتحور وبينهما قرص الشمس. 

متحف مطار القاهرة


كما تضم قطع الأثار بـ متحف مطار القاهرة الدولى  مجموعة من الأواني الكانوبية وقطع صغيرة الحجم تمثل الحضارة الإسلامية والقبطية في مصر ومجموعة من التماثيل من العصر المتأخر.

 

متحف مطار القاهرة متحف مطار القاهرة الدولي متحف مطار القاهرة الدولى بمبنى الركاب 3 شمم النسيم أعياد شمم النسيم

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