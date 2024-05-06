حزب مصر بلدى يحذر من خطورة اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية

حذر حزب مصر بلدى من خطورة اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية وتعريض حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين لخطر الإبادة الجماعية.

كما أكد الحزب علي الوقوف خلف الدولة المصرية ومؤسساتها في أي قرارات أو إجراءات لحماية الأمن القومي المصرى.

ودعا حزب مصر بلدي جميع دول العالم والمؤسسات الدولية لاتخاذ ما يلزم لوقف تلك المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وكان مصدر رفيع المستوى، قد صرح بأن مصر حذرت الأطراف من خطورة التصعيد الحالي وتؤكد ضرورة العودة للمفاوضات وما تحقق من تقدم كبير بها.

بدورها، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن اجتياح رفح الفلسطينية يعني أن 1.5 مليون مواطن سيتعرضون لمذبحة إبادة جماعية.

فيما أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنها لن تخلي مواقعها في غزة وستحافظ على وجودها في رفح الفلسطينية لأطول فترة ممكن وستواصل تقديم المساعدات المنقذة للمواطنين.