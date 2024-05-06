إلغاء رحلات البالون الطائر بمطار البر الغربي بالأقصر لشدة الرياح

قررت سلطات الطيران المدني، وسلطات أرض مطار البالون الطائر بالأقصر، اليوم /الاثنين/، إلغاء جميع رحلات البالون الطائر بمطار البر الغربي، بسبب تجاوز سرعة الرياح وعدم وضوح الرؤية وقت الإقلاع.

وقال أحمد عبود، ممثل شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر- في تصريح اليوم - إنه تقرر إلغاء الرحلات اليوم بسبب زيادة سرعة الرياح التي كانت تزيد على السرعة المسموح بها لطيران البالون، وذلك في إطار الحرص على حياة السائحين.



وأضاف أن طياري البالون أطلقوا اليوم أكثر من بالونة اختبار للطقس، وتبين لهم أن حركة الرياح غير مناسبة للإقلاع، بجانب وجود ضعف الرؤية في السماء، وعلى الفور صدر القرار من ملاح الشركة المصرية للطيران بوقف الرحلات؛ مما أدى لإلغاء حجوزات السائحين، وكان من المنتظر تحليق 50 رحلة بالون طائر.



وأشار إلى أنه يحلق سياح العالم في الرحلات فوق ارتفاع من 1200 قدم حتى 1500 قدم؛ للاستمتاع بسحر المشهد من السماء للطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية والسياحية شرق وغرب محافظة الأقصر، وتضم محافظة الأقصر 19 شركة تعمل في خدمة السائحين عبر البالون الطائر.