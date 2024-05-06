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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصعيد جديد ومنحنى خطير.. سلسلة من العمليات بين حزب الله وإسرائيل

لبنان
لبنان

قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إنّ الجبهة الجنوبية مشتعلة على مدار الساعات القليلة الماضية بعد هدوء نسبي سادها خلال الأيام الماضية.

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طائرات الاحتلال تقصف عدة مدن جنوبي لبنان

وأضاف "سنجاب" في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، مقدمة "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "وكانت بداية التوتر بالأمس، عندما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منزلا لمدنيين في منطقة ميس الجبل بالقطاع الأوسط في الجنوب اللبناني، ما أدى إلى استشهاد 4 مدنيين في هذه الغارة". 

وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت: "وكان لهذه الغارة رد فعل كبير من حزب الله اللبناني، إذ أطلق عشرات الصواريخ باتجاه مستعمرة كريات شمونة، ضمن سلسلة من العمليات بلغت 10 عمليات على مدار الساعات الماضية، وكان هناك تصعيد من جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ نفذ أكثر من 20 غارة على بلدات في الجنوب اللبناني على مدار يوم أمس".

 

وواصل، أن الساعة الأولى من صباح اليوم كانت نقطة تحول وتصعيد في العمليات عبر الحدود الجنوبية اللبنانية، إذ نفذ طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت إحدى المناطق في بعلبك على مسافة تبعد أكثر من 100 كم من الحدود اللبنانية الجنوبية مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص من بينهم طفلة جراء القصف الإسرائيلي، فكان الرد من حزب الله اللبناني إطلاق عشرات الصواريخ من طراز كاتيوشا إلى مقر قيادة اللواء وهو نقطة بعيدة، ثم نفذ هجوما جويا بالمسيرات الانقضاضية. 


 

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