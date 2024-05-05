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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات الاحتلال تقصف عدة مدن جنوبي لبنان

جيش الاحتلال يضرب
جيش الاحتلال يضرب مواقع تابعه لحزب الله

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة ضربت العديد من المواقع التابعة للجماعة في جنوب لبنان؛ بعد أن أطلق حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن الأهداف شملت المباني والبنية التحتية الأخرى في مدن مركبا وطيبة وكفر كلا والعديسة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن هذا الصباح، أصيب موقع آخر لحزب الله في ميس الجبل.

وأعلن حزب الله، في وقت سابق، أنه أطلق الصواريخ ردا على ضربة ميس الجبل، التي يقول إنها قتلت وأصابت مدنيين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إطلاق حوالي 65 صاروخا من لبنان على مستوطنات الجليل بانهاندل، لكنه خفض العدد لاحقا إلى 40.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم.

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