العربية: احتراق أكبر بئر لإنتاج النفط في حقل زرقة بدارفور السودان

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل اليوم الاثنين 6 مايو 2024 بأن أكبر بئر لإنتاج النفط في حقل زرقة شرقي ولاية دارفور بالسودان، احترق.

وأكدت قيادات أهلية في ولاية دارفور في السودان أن إحراق بئر زرقه عمل تخريبي يرمي لتعطيل وتدمير آبار البترول بالمنطقة.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب في السودان بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، التي ارتكبت انتهاكات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوداني بحسب تقارير المؤسسات الإنسانية الدولية.



واندلعت الحرب في السودان في منتصف أبريل من العام الماضي 2023 وتسببت في مقتل وإصابة الآلاف إلى جانب نزوح ملايين السودانيين إلى دول الجوار وعلى رأسها مصر.