المرصد الأورومتوسطي يحذر من العمليات الإسرائيلية في رفح

أكد الكتور رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي، أن الجريمة التي يقوم بها الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مستمرة، مشيرا إلى أن هناك عمليات إسرائيلية في شرق رفح، من أجل العمل على نزوح الفلسطينيين للشمال والجنوب.

قال رامي عبده، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه من الممكن أن يكون هناك أحداث خطيرة تلقي ظلالها على المنطقة ككل، مؤكدا أن المجتمع الدولي عليه أن يكون له دور أكبر، من الإدانة ضد جيش الإحتلال.

وتابع رئيس المرصد الأورومتوسطي، أن العملية الإسرائيلي في رفح، ستزيد من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وستعيق من دخول المساعدات.