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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يعلن استمرار محادثات الهدنة بغزة ويوضح موقفه من إغلاق الجزيرة

كيربي
كيربي

أكد  جون كيربي مستشار الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي أن البيت الأبيض لا يؤيد قرار حكومة إسرائيل بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر كيربي أن الصحفيين في كل العالم يؤدون عملا حيويا يجب دعمه، مشيرا إلى أن هذا يدخل في نطاقها عمل صحفيي الجزيرة ومن يغطون الصراع في غزة.

وتابع كيربي أن حرية الصحافة ركيزة أساسية للديمقراطية.

وحول عملية غزو رفح، قال كيربي "أوضحنا للحكومة الإسرائيلية وجهة نظرنا بشأن الغزو البري الكبير لرفح و لا نزال نعتقد أن صفقة الرهائن أفضل وسيلة لحفظ حياتهم وتجنب عملية برفح، كما أن المحادثات بشأن الرهائن لا تزال مستمرة".

من جانبه ذكر موقع أكسيوس  الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله ان بايدن طلب من نتنياهو إعادة فتح معبر كرم أبو سالم بشكل فوري.

كما أطلع بايدن نتنياهو على جهود تأمين صفقة الرهائن بما فيها المحادثات الجارية اليوم.
 

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