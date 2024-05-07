عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مكاسب أسعار الذهب ترتفع 1% بسبب ضعف الدولار وآمال خفض أسعار الفائدة

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1%، ، مع تراجع الدولار الأمريكي بعد أن عززت بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع التوقعات بتخفيض محتمل لأسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.04% إلى 233.44 دولاراً للأونصة. 

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.13% إلى 2334.70 دولاراً للأونصة.

في السياق، قال استراتيجي السلع الأولية في شركة تي دي سيكيوريتيز دانييل غالي: "الجانب السلبي الذي شهدناه خلال الأسابيع القليلة الماضية ربما بدأ يفقد زخمه، مما يفتح الباب أمام أسعار الذهب لاستئناف مسارها الصعودي".

48 جنيها.. تعرف على أسعار الدولار الأمريكي والعملات مقابل الجنيه اليوم

أسعار العملات العربية في مصر اليوم.. تفاصيل

خسائر الذهب

وخسر الذهب نحو 1.5% الأسبوع الماضي.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في أبريل، في حين انخفضت الزيادة في الأجور السنوية إلى أقل من 4.0% للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ودعم أسعار الذهب التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، حيث أضافت العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح مزيداً من عدم اليقين في السوق.

وتقدمت المعادن النفيسة الأخرى أيضاً، إذ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.4% إلى 27.19 دولاراً للأونصة، وربح البلاتين نحو 0.6% إلى 960.95 دولاراً، وزاد البلاديوم 3.6% إلى 979.95 دولاراً.

وفي حين يعتبر الذهب تقليدياً أداة تحوط ضد التضخم، فإن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك ويثقل كاهل الدولار، الذي يتم تسعير الذهب به.

إلى ذلك، انخفض الدولار الأميركي قليلاً يوم الاثنين، بعد أن حام بالقرب من أدنى مستوى له في حوالي شهر ، بعد تقرير التوظيف.

وكتب بنك غولدمان ساكس في مذكرة: "ما زلنا نتوقع خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، في يوليو ونوفمبر". 

كانت توقعات تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر أكثر من 69% ، وفقاً لأداة FedWatch من CME.

الذهب أسعار الذهب الدولار الأميركي اسعار الفائدة الفيدرالي الأميركي سعر الذهب اليوم سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

في أول جلسات محاكمة المتهم.. أهالي الطفلة السودانية: حق جانيت لازم يرجع

مكاسب أسعار الذهب ترتفع 1% بسبب ضعف الدولار وآمال خفض أسعار الفائدة

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

نصيحة ذهبية من ميدو إلى إياد العسقلاني

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

رايح يعتزل.. ماذا قال نجوم الكرة عن أداء عبدالله السعيد مع الزمالك؟

موضوعات متعلقة

علاقات معقدة بين أوروبا وبكين.. المفوضية الأوروبية تنتقد فائض الإنتاج الصيني

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تستقر بعدما سجل Dow Jones أعلى إغلاق له في شهر

اختيار الإمارات عضوا في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة

البنك الإسلامي للتنمية يشارك في أعمال حوار لجنة المساعدة الإنمائية بالكويت

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع الطاقة وتجدد آمال خفض الفائدة

الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى في شهر.. ويسجل خسائر أسبوعية

وكالة S&P ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى +B وتبقي على نظرة "إيجابية"

أسعار النفط تنخفض عند التسوية وتسجل أكبر تراجع أسبوعي في 3 أشهر

ترشيحاتنا

الخارجية الصينية لإسرائيل : أوقفي هجوم رفح

أسعار ميتسوبيشي ميراج 2024 بالسوق المصري

بشرى سارة للمقبلين على الزواج.. اعرف أسعار الذهب بعد الانخفاض الجديد

دبلوماسي أوروبي: سيُقـ.تل المزيد من المدنيين في هجوم رفح مهما قالت إسرائيل

اليوم.. تنصيب بوتين رئيساً لروسيا للمرة الخامسة

ميدو: الزمالك لم يوافق على ضم معلول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمراض الأظافر.. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج .. وإزاي تسيطر عليه؟

أحدثت إزعاجًا للآخرين بالضحك.. تعرف على أفضل طريقة للاعتذار

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ