مكاسب أسعار الذهب ترتفع 1% بسبب ضعف الدولار وآمال خفض أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1%، ، مع تراجع الدولار الأمريكي بعد أن عززت بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع التوقعات بتخفيض محتمل لأسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.04% إلى 233.44 دولاراً للأونصة.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.13% إلى 2334.70 دولاراً للأونصة.

في السياق، قال استراتيجي السلع الأولية في شركة تي دي سيكيوريتيز دانييل غالي: "الجانب السلبي الذي شهدناه خلال الأسابيع القليلة الماضية ربما بدأ يفقد زخمه، مما يفتح الباب أمام أسعار الذهب لاستئناف مسارها الصعودي".

خسائر الذهب

وخسر الذهب نحو 1.5% الأسبوع الماضي.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في أبريل، في حين انخفضت الزيادة في الأجور السنوية إلى أقل من 4.0% للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ودعم أسعار الذهب التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، حيث أضافت العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح مزيداً من عدم اليقين في السوق.

وتقدمت المعادن النفيسة الأخرى أيضاً، إذ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.4% إلى 27.19 دولاراً للأونصة، وربح البلاتين نحو 0.6% إلى 960.95 دولاراً، وزاد البلاديوم 3.6% إلى 979.95 دولاراً.

وفي حين يعتبر الذهب تقليدياً أداة تحوط ضد التضخم، فإن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك ويثقل كاهل الدولار، الذي يتم تسعير الذهب به.

إلى ذلك، انخفض الدولار الأميركي قليلاً يوم الاثنين، بعد أن حام بالقرب من أدنى مستوى له في حوالي شهر ، بعد تقرير التوظيف.

وكتب بنك غولدمان ساكس في مذكرة: "ما زلنا نتوقع خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، في يوليو ونوفمبر".

كانت توقعات تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر أكثر من 69% ، وفقاً لأداة FedWatch من CME.