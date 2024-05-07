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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل كتم الشهادة في حق زملاء العمل إثم إن كانت توقع عليهم الضرر؟

صدى البلد

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال برنامجه "ولا تعسروا" المذاع على القناة الأولى المصرية، مضمونة:  بعض زملائي في العمل يقومون بأشياء ممنوعة أو خاطئة، تخالف نظام العمل، ولكن حين يسألني أحد المسئولين عن ذلك فلا أجيبه وأقول لا أعلم، فهل علي وزر أم يجب أن أقول له ما أعرف؟.

ليرد الورداني موضحا:" الشغل أعمالنا ليها تكييف شرعي.. لما تسأل عن فلان عمل إيه أو معملش إيه وأنت مسئول عنه دي شهادة". 

وأكد أنه لا يجوز في الشهادة أن يكذب فيها المرء، ولكن كثيرا من الناس يختلط عليهم الأمر، فإن كان مسئولًا وباستطاعته إصلاح هذا الخطأ، فليصلحه ويتجاوز عنه، لكن إذا سئل فيجب أن يجيب بالصدق، لأنه إذا لم يجب بالصدق فإنه خان الأمانة ويجب أن يشهد بالصدق.

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وأوضح الورداني إنه يسأل باعتباره يقيم عملهم وما يقومون به، مؤكدًا أنه إذا سئل ولم يجيب فسوف يكون آثما بالطبع، فإن سئل من أجاد معايير العمل ومن لم يجدها فواجب عليه شرعًا أن يجيب عن ذلك لأن هذا نوع من أنواع الشهادة.

حكم التآمر على زملاء العمل في الخفاء

فيما أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة: ما حكم من يتآمر على زملائه فى العمل ؟ .

ليرد موضحًا: إن من يتآمر على زملائه فى العمل خسيس والشرع لا يحب الخسة، لكن هنا يجب توضيح الأمر وهو ماذا فعل هذا الشخص؟ هل مطلوب منه كتابة تقرير عن أداء الموظفين وفعل ذلك؟ .. ان كان الامر كذلك فهذا ليس تآمرا بل هو أداء لعمله.

حكم التآمر على زملاء العمل في الخفاء

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