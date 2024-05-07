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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المراكز التكنولوجية تستقبل المواطنين.. ورئيس مدينة الطور: الطلبات لمدة 6 شهور

مبروك الغمريني رئيس
مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سينتط

بدأت المراكز التكنولوجية بمدن محافظة جنوب سيناء استقبال المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء  طبقا لقانون البناء الموحد واستقبال طلبات التصالح  بعد فترة طويلة من الانتظار.


وشهد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بطور سيناء إقبالا من المواطنين للاستفسار عن الاوراق المطلوبة  للتصالح واستخراج تصاريح البناء  من موظفي الشباك.


وقال صباح سليمان أحد مواطني جنوب سيناء إن فتح باب التصالح مرة اخري لمخالفات البناء سوف يمنح المواطنين فرصة اخري لمواصلة البناء وإعمار، مشيرا إلي أن المواطنين جاءوا للاستفسار وتجهيز أوراقهم للتقدم  للتصالح طبقا للقانون الجديد.


وقد استعدت  المركز التكنولوجي بمجلس مدينة طور سيناء   لفتح باب التصالح علي مخالفات البناء وتم زيادة أعداد موظفي الشباك لسرعة إنهاء  الإجراءات للمواطنين .


ومن جانبه أكد مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء  إنه بدأ صباح اليوم استقبال المواطنين في المركز التكنولوجي لخدمة بالمواطنين للإجابة علي استفساراتهم واستقبال الطلبات  للتصالح،  مشيرا إلي أن فترة التقدم لمدة 6 شهور  لمنح فرصة للمواطنين للتصالح وأضاف الغمريني أن المركز التكنولوجي يقدم جميع التسهيلات للمواطنين لإنهاء أوراقهم .
 

 

المركز التكنولوجي بطور سيناء

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IMG_٢٠٢٤٠٥٠٧_١٠٤٠٢٠
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جنوب سيناء المركز للتكنولوجي طور سيناء تلقي طلبات التصالح

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