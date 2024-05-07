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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تحديد موعد انطلاق مهرجان أجيال السينمائي

صدى البلد

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام، أن فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان أجيال السينمائي، ستنظم خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر المقبل.


وذكرت المؤسسة، في بيان، أن تقديم طلبات الأفلام للمشاركة في مسابقة أجيال بالمهرجان سيبدأ اعتبارا من 12 مايو الجاري ويستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، لتتيح لصناع الأفلام من جميع أنحاء العالم فرصة المشاركة في أحد القسمين: مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة التي تشمل الروائية والوثائقية.


كما يعود برنامج “صنع في قطر” إلى المهرجان، حيث يعرض أفلاما من صناعة المجتمع الإبداعي المحلي ويحتفي بالبيئة السينمائية الحيوية التي تشهد تطورا سريعا في قطر.

ويتمتع البرنامج، الذي يسلط الضوء على قطاع السينما في قطر، بمكانة مرموقة ويحظى بإشادة دولية كبيرة. ويغلق باب تقديم الطلبات لبرنامج صنع في قطر، في 15 سبتمبر المقبل، وهو مفتوح للمواطنين والمقيمين في قطر.


وفي هذا السياق، أعربت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام في تصريح لها، عن تطلع المؤسسة لجمع صناع الأفلام ومحترفي الصناعة وعشاق السينما للاحتفال بالسرد القصصي والإبداع.


وقالت: "بينما نتطلع لتقديم الدورة الثانية عشرة من أجيال، نقدر في المؤسسة هذه الاستجابة الكبيرة من جمهورنا ومجتمعنا الذين يشكلون جزءا أساسيا من رحلتنا. فدعمهم المستمر شجعنا في كل عام على تنظيم حدث أصبح محل فخر واعتزاز لنا جميعا".

وباعتباره واحدا من أبرز المهرجانات السينمائية الرائدة في المنطقة والمخصصة لإبراز المواهب الناشئة وقصصهم الأصلية، يواصل مهرجان أجيال السينمائي التزامه برسالته وتعزيز تقدير السينما وتنمية الجيل القادم من رواة القصص.


ويعرض مهرجان أجيال السينمائي مجموعة متنوعة من الأفلام المؤثرة من قطر والشرق الأوسط وخارجهما، بما في ذلك أفلام روائية ووثائقية طويلة وأفلام قصيرة تم اختيارها لتناسب الجمهور من الشباب والكبار على حد سواء.

ويقدم المهرجان أيضا مجموعة من الأنشطة وورش العمل والحلقات النقاشية المصممة لإلهام الإبداع وإطلاق حوارات هادفة حول قوة السينما ودورها كأداة للتغيير الاجتماعي والتبادل الثقافي.

ودعت مؤسسة الدوحة للأفلام المشاركين، إلى الالتزام بالمعايير المطلوبة لتكون أفلامهم مؤهلة للمنافسة، وألا تكون الأفلام المقدمة إلى المهرجان قد تم طرحها سابقا أو عرضها علنا في دولة قطر، أو تم بثها للجمهور قبل موعد مهرجان هذا العام.

مهرجان أجيال السينمائي مهرجان أجيال السينمائي 2024 الدورة الثانية من مهرجان أجيال السينمائي مؤسسة الدوحة للأفلام

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