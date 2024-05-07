إبراهيم عيسى: من يطالب مصر بالتدخل العسكري مجنون

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الجميع ضد ما تفعله إسرائيل من العدوان والمجازر والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على أن الموقف المصري ضد الاحتلال واضح من اليوم الأول ولا يمكن الطعن به، مؤكدًا أن مصر بكل ما تملك من عروبة وإنسانية واحترام للقوانين تدين كل ما تقوم به وتفعله إسرائيل.

ووجه إبراهيم عيسى، رسالة خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "من يطلب من مصر التدخل العسكري مجنون.. المعركة ليست معركتنا"، موضحًا أن هناك استهداف لمصر منذ 7 أكتوبر.

وتابع: "حماس بتقول أنها تتنصر ولماذا لا تسيطر على معبر رفح.. قبلها ضربت حماس معبر كرم أبو سالم التي تمر به المساعدات وهو "حماقة" و"جنون"، مشددًا على أنه لماذا يجب تحميل مصر وأن يكون على مسئوليتها تنفيذ المشروع الإيراني الخاص بحماس.