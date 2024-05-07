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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: إسرائيل لا تجرؤ على لمس الحدود المصرية

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه مع سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني في الصباح هناك صرخات من جماعات الإسلام السياسي والداعمين لهم بأنه لابد أن تتخذ مصر موقف ضد الجانب الإسرائيلي، مشددًا على أن معبر رفح في الجانب الفلسطيني كان يسيطر عليه إسرائيل حتى 2005 ومع انسحاب إسرائيل تحول المعبر ليكون تحت قيادة السلطة الفلسطينية وفي 2007 سيطرت عليه حركة حماس.

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل عادت واحتلت معبر رفح بالجانب الفلسطيني، مضيفا: "إسرائيل لا تجرؤ أن تلمس الحدود المصرية.. هناك قوات مسلحة مصرية على الحدود وانتباه بالقوات المسلحة في المنطقة.

وتابع إبراهيم عيسى: إسرائيل طردت حماس واحتلت معبر رفح، متسائلًا: "ايه اللي مصر المفروض تعمله.. ليه تعمل حاجة؟"، موضحًا أن مصر دائمًا ما تستنكر وترفض وتحتج على ما يفعله إسرائيل والاحتلال بشكل عام، وأنا مالي بمعبر رفح الفلسطيني شئ لا يخصني.. الاحتلال يخصنا بالمعني العروبي والأمن القومي المصري.. وموقف مصر ضد الاحتلال لا يمكن الطعن فيه".

وتابع: "إسرائيل وحشية وترتكب المجازر والمذابح وأصغر طفل في أمريكا يعي ذلك، ولا يجب أن نكرر هذا وأنه ليس شيئًا جديدًا على إسرائيل".

إبراهيم عيسى معبر رفح جماعات الإسلام السياسي السلطة الفلسطينية إسرائيل

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