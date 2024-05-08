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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد واقعة الفنانة نسرين طافش.. اعرف مصير من يُصدر شيكات بدون رصيد

الفنانة نسرين طافش
الفنانة نسرين طافش

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات إصدار شيك بدون رصيد وذلك تزامنًا مع استعداد محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، 8 مايو 2024، نظر استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

 

ونقدِّم من خلال هذا التقرير معلومات قانونية عن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد فيما يلي:

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

نصَّت المادة 534 من قانون التجارة، على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية:

أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.

(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

ويعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرًا ناقلاً للملكية أو سلمه شيكًا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.

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