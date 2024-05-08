أطباء بلا حدود: الهجوم الإسرائيلي على رفح سيكون كارثة

قالت أوريلي جودار، رئيسة الفريق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود في غزة، اليوم الأربعاء، إن تأثير الهجوم الإسرائيلي على رفح سيكون له آثار كارثية على أكثر من مليون شخص.

وأضافت جودار عبر الحساب الرسمي لمنظمة أطباء بلا حدود على منصة إكس، أن الظروف المعيشية في جميع أنحاء غزة هي بالفعل محفوفة بالمخاطر للغاية، وسوف تزداد الأمور سوءًا بالنسبة للأشخاص الذين نزحوا مرة أخرى وسيضطرون إلى العيش في خيام مؤقتة مع إمكانية وصول محدودة للغاية إلى الضروريات الأساسية مثل الماء.

وتابعت: "سيؤدي الهجوم على رفح أيضًا إلى تفاقم الأضرار التي لحقت بالنظام الصحي، الذي بالكاد يعمل، وكما رأينا في الشمال، لن يكون من الممكن الوصول إلى بعض المستشفيات وستكون معرضة بشدة لخطر الضرب أو الدمار".

وأشارت جودار إلى أن منظمة أطباء بلا حدود بدأت في إخراج المرضى من مستشفى رفح الإندونيسي الميداني، أولئك الذين يستطيعون المشي، وتستعد أيضًا لعملية إخلاء محتملة.

وقالت إن المستشفيات الميدانية القليلة أو الهياكل البديلة التي يجري تركيبها لن تكون قادرة على التعامل مع تدفق المرضى الجرحى بالإضافة إلى الاحتياجات الطبية العادية مثل الولادات والأمراض المزمنة، لافته إلى أن الاحتياجات الصحية تتزايد بشكل كبير في حين أن الوصول إلى الرعاية الصحية سوف يتناقص بشكل أكبر.

وأوضحت رئيسة الفريق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود في غزة: "في الوقت الحالي، يمثل تقديم المساعدة الطبية والإنسانية تحديًا كبيرًا، وأن الوقف الفوري لإطلاق النار هو الخطوة الأولى نحو البدء في تلبية الاحتياجات الهائلة للناس في غزة".

وأضافت جودار: "ندعو مرة أخرى إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لإنقاذ حياة المدنيين والسماح بدخول ما يكفي من المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى الجيب".