أمريكا توقف صفقة أسلحة مرسلة لإسرائيل بسبب رفح الفلسطينية.. تفاصيل

يتوجه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حسبما قال مصدر مطلع، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ومن المقرر أن يجري بيل بيرنز مدير سي آي إيه محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الصهاينة.

ويأتي ذلك بعد قيام الولايات المتحدة بإيقاف شحنة قنابل إلى إسرائيل مؤقتًا بسبب مخاوف تدور حول هجوم واسع النطاق على رفح.

وربما يتطرق الحديث إلى هذه النقطة لكن الحديث الأبرز قد يدور حول الهدنة خاصة وأن ما وافقت عليه حماس جرى بعلم أمريكي.

وسيطر الجيش الإسرائيلي أمس على جانب غزة من معبر رفح.

يأتي ذلك فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أعاد فتح معبر كرم أبو سالم إلى غزة كونه محطة رئيسية لدخول المساعدات الإنسانية، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وتم إغلاق المعبر يوم الأحد بعد أن أدى هجوم صاروخي نفذته حماس إلى مقتل أربعة جنود إسرائيليين على نقطة عسكرية قريبة من المعبر.

وسيطر لواء دبابات إسرائيلي على معبر رفح القريب في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وما زال المعبر مغلقا.

وتجنبًا لمزيد من المشكلات وفقدان الأراوح أطلقت الحكومة الصهيونية تعليمات للمزارعين في غلاف غزة بعدم الخروج للعمل في المناطق المحاذية للسياج الحدودي.

