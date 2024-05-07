مدير المخابرات الأمريكية يعود إلى القاهرة لإجراء المزيد من المحادثات حول الهدنة

يتوجه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي إيه “بيل بيرنز” إلى القاهرة اليوم الثلاثاء لإجراء المزيد من المحادثات، حسبما صرح مصدر مطلع لشبكة سي إن إن الأمريكية .

تتطلع الولايات المتحدة والوسطاء إلى إحياء الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الأسرى.

وتجري المفاوضات الرئيسية في القاهرة ومن غير المتوقع أن ينضم إليها بيرنز لكنه سيلتقي بمختلف الوفود.

وقالت كل من إسرائيل وقطر إنهما سترسلان فرقا تفاوضية.

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الجولة الأخيرة من المحادثات في القاهرة بأنها "مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين"، لأنه من غير المتوقع أن تجتمع إسرائيل مع مسؤولي حماس.

وعاد بيرنز إلى القاهرة أواخر الأسبوع الماضي قبل أن يتوجه إلى الدوحة أمس لإجراء مزيد من المحادثات حول اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في غزة.

وفي الدوحة، ساعد بيرنز في إعادة صياغة إطار الاتفاق مع القطريين الذي تم تقديمه بعد ذلك إلى حماس، وردت عليه الحركة يوم أمس الاثنين بالموافقة بينما تنصلت منه إسرائيل.

وقالت إسرائيل إن شروط هذا الاقتراح "بعيدة كل البعد عن" تلبية مطالبها، مفضلة المضي قدما في عملية عسكرية في رفح.

